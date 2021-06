Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bushaltestelle beschädigt

Wallbach (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 24.06.2021 18:30 Uhr, auf Freitag, den 25.06.2021 07:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Bushaltestelle in Wallbach. Drei Seitenscheiben der Haltestelle wurden zerstört. Wer Hinweise auf den oder die möglichen Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Meiningen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell