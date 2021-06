Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht in Gleichamberg

Hildburghausen (ots)

Am Samstag, den 26.06.2021 befuhr gegen 17:30 Uhr ein Mopedfahrer vermutlich die Römhilder Straße in Gleichamberg. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hecke an einem Grundstück der Straßgärten. Hierbei wurde die Hecke auf einer Länge von etwa zwei Metern beschädigt. Der Schaden wird auf circa 300,00 Euro geschätzt. Der unbekannte Mopedfahrer setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort.

