Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Am 26.06.2021, gegen 12.20 Uhr befuhren zwei Fahrzeug die Friedrich-König-Straße in Richtung Zella-Mehlis. An der Einmündung Gothaer Straße mussten beide Fahrzeuge an der Ampel anhalten. Dabei stand der VW Golf im rechten Fahrstreifen und der Mini Cooper im mittleren. Nach einem kurzen Wortgefecht fuhren beide Fahrzeuge sehr schnell an und es kam zur Kollision. Da die beiden Fahrzeuge zuvor schon durch auffällige Fahrweise auf sich aufmerksam machten, bittet die Polizei darum, dass sich mögliche Zeugen des Unfalls oder Zeugen der vorherigen Fahrweise beim Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 melden. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 4000,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell