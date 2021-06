Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: flüchtige Bienen

Suhl (ots)

Am 26.06.2021, gegen 20.30 Uhr meldete ein Anwohner, dass sich an einem Baum neben einer Bushaltestelle in der Schützenstraße in Suhl ein großer Bienensschwarm häuslich niedergelassen hat. Aus diesem Grund wurde ein Imker aus Suhl hinzugerufen, welcher den Schwarm an sich nahm. Woher die Bienen ursprünglich stammen konnte nicht ermittelt werden.

