Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Ein 36-jähriger Mann begab sich am späten Donnerstagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Ilmenauer Straße in Suhl. Er entnahm Waren im Wert von über 160 Euro aus den Regalen und legte sie in seinen Einkaufskorb. Im Bereich der Gemüseabteilung nahm er die Sachen aus dem Korb und verließ im Anschluss den Markt, ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter bemerkte die Tat und eilte dem Mann hinterher. Er stellte den Dieb, hielt ihn fest und wollte ihn nach seinen Personalien befragen, doch dieser weigerte sich, seinen Namen herauszugeben und versuchte sich zu befreien. Er mit Nachdruck gelang es, den Mann zum Büro zu bringen. Die Beamten der Suhler Dienststelle kamen hinzu und nahmen die entsprechende Anzeige auf.

