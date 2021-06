Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Partyzelt entwendet

Bad Liebenstein (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag in der Zeit von 0:00 Uhr bis 21:45 Uhr eine Tür am Nebengebäude der Burgruine in Bad Liebenstein auf und entwendeten anschließend ein 3 x 3 Meter großes Partyzelt. Zudem versuchten sie in das angrenzende Werkzeuglager zu gelangen, was jedoch nicht funktionierte. Es entstand allerdings ein Schaden an der Fassade. Unerkannt flüchteten sie vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

