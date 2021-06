Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ab durch die Hecke

Zeilfeld (ots)

Eine 54-jährige Frau befuhr Donnerstagnachmittag die Rother Straße in Zeilfeld in Richtung Waldhausstraße. Sie kam plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr geradewegs durch eine Hecke, die ein Grundstück umgibt und blieb in einem Garten stehen. Über die Beifahrerseite des Honda konnte sie aussteigen und als sich der geschädigte Garteninhaber näherte und ihr mitteilte, die Rettungskräfte zu verständigen, nahm die Frau Reißaus. Die Beamten der Hildburghäuser Dienststelle konnten sie jedoch ermitteln. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Metamphetamin und aus diesem Grund musste die 54-Jährige eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Um ihr demolierte Fahrzeug kümmerte sich der Abschleppdienst.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell