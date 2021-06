Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung. Am Mittwoch gegen 22:20 Uhr gerieten drei Männer nach zunächst verbaler Streitigkeit in eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei erlitt ein 27-jähriger Mann mehrere Schnittverletzungen und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Einer der beiden Täter, ein 33-jähriger Mann verletzte sich ebenfalls und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, er wurde vorläufig festgenommen. Auch der zweite Täter, ein 26-Jähriger, konnte namhaft gemacht und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die die Tat oder das Vorgeschehen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

