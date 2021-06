Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autofahrer gefährdet sich und andere

Breitungen (ots)

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 6:10 Uhr die Bundesstraße 19 von Fambach in Richtung Breitungen. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug musste scharf bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 23-Jährige setzte anschließend seine Fahrt fort, fuhr bei Breitungen von der Bundesstraße und befuhr anschließend die Nürnberger Straße. Er kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte neben einem Verkehrszeichen auch einen Leitpfosten. Der BMW war so demoliert, dass er abgeschleppt werden musste. Ein Drogenvortest bei dem jungen Mann reagierte positiv auf Cannabis, was eine Blutentnahme im Krankenhaus nach sich zog. Die Polizei sucht nun weitere Autofahrer, die möglicherweise aufgrund der auffälligen Fahrweise des Mannes in eine gefährliche Situation gerieten. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

