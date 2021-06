Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brummi streift Dach

Hildburghausen (ots)

Ein 37-jähriger Lastwagenfahrer tankte Mittwochmorgen an einer Tankstelle in der Römhilder Straße in Hildburghausen. Als er das Gelände wieder verlassen wollte stieß er mit seinem Brummi gegen das Dach des Kassengebäudes und verursachte einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

