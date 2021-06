Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Dönges (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines Lastwagens stieß am Mittwoch gegen 10:00 Uhr gegen ein Verkehrszeichen in der Straße "Zum Willkommen" in Dönges. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er in Richtung Marksuhl davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Bad Salzunger Polizei zu melden.

