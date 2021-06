Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß mit jungem Radfahrer

Bad Salzungen (ots)

Ein 36-jähriger Autofahrer befuhr Mittwochabend die Straße "Honigbach" in Bad Salzungen und wollte an einer Kreuzung weiter geradeaus fahren. In diesem Moment kam jedoch ein 9-jähriges Kind mit seinem Fahrrad angefahren und wollte die Straße überqueren. Der Peugeot-Fahrer erfasste den jungen Radler. Dieser prallte auf die Motorhaube und verletzte sich. Das Kind kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

