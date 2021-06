Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher geschnappt

Suhl (ots)

Bereits Freitagabend brach ein bis dato unbekannter Täter in eine Bäckereifiliale in der Schützenstraße in Suhl ein. Er betrat den Verkaufsraum, durchsuchte alles und nahm unter anderem mehrere kleine Flaschen alkoholische Getränke mit. Danach flüchtete der Täter. Die Ermittlungen führten auch mit Unterstützung von Zeugenaussagen zu einem 30-jährigen Mann, der als dingend tatverdächtig gilt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dauern die weiteren Ermittlungen an.

