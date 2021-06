Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitente Ladendiebin

Schmalkalden (ots)

Eine 39-jährige Frau betrat Dienstagabend einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden und begab sich nach etwa 10 Minuten an den Infostand. Sie gab an, den Laden kurzzeitig verlassen zu müssen, weil sie etwas vergessen hatte und man gewährte ihr den Durchgang nach draußen. Dabei löste jedoch der Diebstahlsalarm aus und die Angestellte stoppte die Frau. Mit der Bitte, den Rucksack zu öffnen, ließ die 39-Jährige diesen fallen und wollte flüchten. Zwei weitere Mitarbeiter kamen zur Unterstützung und drängten die Ladendiebin an die Seite. Von dort aus sollte sie in das Büro gebracht werden, wehrte sich aber vehement dagegen. Sie ließ sich auf den Boden fallen, trat und schlug nach den Angestellten, wobei eine leicht verletzt wurde. Erst die hinzugerufenen Polizisten konnten die Identität der Frau klären und stellten zudem fest, dass gegen sie bereits ein Hausverbot verhängt wurde. Sie muss sich nun nicht nur wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung sondern auch wegen Hausfriedensbruch verantworten.

