Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Gegenverkehr

Kieselbach (ots)

Etwa 4.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall Dienstagvormittag. Eine 66-jährige VW-Fahrerin befuhr die Frankfurter Straße in Kieselbach in Richtung Dorndorf. Sie geriet in einer leichten Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 40-Jährigen zusammen. Es blieb glücklicherweise bei Sachschäden.

