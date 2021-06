Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann sprang auf Fahrbahn

Meiningen (ots)

Mehrere Menschen meldeten sich Dienstagabend bei der Polizei und teilten mit, dass ein betrunkener Mann mehrfach auf die Leipziger Straße in Meiningen springen und Autos anhalten würde. Die Beamten fanden den Mann und zogen ihn sofort von der Fahrbahn. Wie ein nasser Sack ließ er sich daraufhin fallen und reagierte nicht mehr. Um sicher zu gehen, dass es ihm gut geht, kam der Rettungsdienst. In der Zwischenzeit wurde der 38-Jährige wieder lebendig, sogar mehr als gewollt. Er randaliertere und verhielt sich absolut renitent, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Der Arzt entschied schließlich, dass er in das Landesfachkrankenhaus eingeliefert wird. Die Beamten mussten den Transport begleiten, damit auf der Fahrt dorthin nichts passiert.

