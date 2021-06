Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fenster beschädigt

Jüchsen (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen einen Holzschuppen, der auf dem Grundstück einer Grundschule in der Straße "Schaufelhammer" in Jüchsen steht. Ein Fenster fiel den Tätern zum Opfer und ein Schaden von etwa 100 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei in Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell