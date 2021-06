Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf und davon

Schwarza (ots)

Ein 55-jähriger Mann parkte seinen PKW Montagvormittag auf dem Grundstück der Tankstelle in der Straße "Auf der Großen Wiese" in Schwarza. Er stieg aus, vergaß aber seinen Audi ordentlich zu sichern, damit dieser nicht wegrollte. Als er zurück aus der Tankstelle kam, bemerkte der 55-Jährige, dass sein Auto nicht mehr an Ort und Stelle stand. Es machte sich in seiner Abwesenheit selbstständig und rollte auf das gegenüberliegende Grundstück. Dort verursachte der Audi Schäden an zwei Fahrzeugen und an einem Gartenzaun.

