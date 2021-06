Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sekundenschlaf

Hildburghausen (ots)

Eine 60-jährige Frau befuhr Montagmorgen die Eisfelder Straße in Hildburghausen in Richtung Eisfeld. Ihren Angaben nach sei sie kurz weggenickt und kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab. Ihr VW prallte danach an zwei Bäume und blieb schließlich auf dem angrenzenden Gehweg stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt, aber ihr Auto musste abgeschleppt werden.

