Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Müde Einbrecher?

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen in einen Baucontainer auf einem Firmengelände im Kaltenbronner Weg in Hildburghausen ein. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten eine Kaffeemaschine sowie zwei Packungen Kaffeebohnen. Ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstand.

