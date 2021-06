Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Senior mit E-Bike leicht touchiert

Eisfeld (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer befuhr Montagnachmittag die Georgstraße in Eisfeld und wollte nach links in die Schalkauer Straße in Richtung Schalkau abbiegen. Dabei übersah er einen 82-jährigen Radfahrer, der wegen des Verkehrs im Kreuzungsbereich anhalten musste. Der 28-Jährige touchierte das E-Bike des Seniors, der daraufhin stürzte und sich am Bein verletzte. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

