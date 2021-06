Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Raub gesucht

Hildburghausen (ots)

Ein 35-jähriger Mann lief Sonntagabend gegen 22:10 Uhr am Wildgehege in Hildburghausen entlang, als ihm seinen Angaben nach zwei bislang unbekannte Männer entgegenkamen. Sie stoppten 35-Jährigen, einer der beiden zog ein Messer und forderte sein Mobiltelefon. Der Mann weigerte sich, woraufhin der Unbekannte ihn mit dem Messer angriff und am Arm verletzte. Daraufhin übergab Spaziergänger seine Uhr an die Täter, die anschließend im Wald verschwanden. Beschrieben werden konnten sie wie folgt: Täter 1: - 185 bis 190 Zentimeter groß, - dunkle, kurze Haare, - dunkle kurze Hose, - dunkles T-Shirt, - Turnschuhe. Täter 2: - 170 bis 175 Zentimeter groß, - dunkle, kurze Haare, - dunkle kurze Hose, - dunkles T-Shirt, - Turnschuhe. Beiden hatten ein ausländisches Aussehen und sprachen gebrochenes Deutsch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0.

