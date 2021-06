Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kompressor entwendet

Oberschönau (ots)

Unbekannte betraten in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagvormittag unerlaubt das Gelände der Fernwasserversorgung Luisenthal in Oberschönau. Anschließend entwendeten sie einen gelben Sonderanhänger, auf welchem ein Kompressor stand. Ein Schaden von ca. 15.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

