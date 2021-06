Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mähroboter entwendet

Wasungen (ots)

Ein bis dato unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnacht einen Mähroboter samt Ladestation und Akku vom Sportplatz in Wasungen. Da in dem Gerät ein GPS-Sender eingebaut ist, konnte der Mähroboter geortet und im Garten eines 21-Jährigen schließlich gefunden werden. Dieser muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell