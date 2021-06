Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ausflug endet im Krankenhaus

Brotterode (ots)

Eine 39-jährige Frau besuchte am Sonntag gemeinsam mit ihrer 6-jährigen Tochter die Sommerrodelbahn in Brotterode. Beim Befahren der Bahn kam sie aus bislang nicht geklärten Gründen in einer Kurve aus der Spur und prallte gegen die Umrandung der Rodelbahn. Die Frau verletzte sich schwer und auch ihre Tochter erlitt Verletzungen. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell