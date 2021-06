Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen im Rucksack

Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Sonntagabend einen 44-jährigen Mann in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen. Der Mann gestattete den Polizisten einen Blick in seinen Rucksack und dabei fanden sie Betäubungsmittel, eine Feinwaage und mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Gegenstände, das Geld und die Drogen wurden sichergestellt und der Mann erhält eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

