Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Blitzeinschlag löste Feuer aus

Dermbach (ots)

Montagnacht (21.06.2021) fegte auch über die Südthüringer Region ein schweres Gewitter. Im Dermbacher Ortsteil Diedorf war das Unwetter so stark, dass ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses einschlug. Der Dachstuhl geriet in Brand und die Kameraden der Feuerwehr begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Sie konnten verhindern, dass das Feuer auf die angrenzenden Gebäude des Dreiseitenhofes übergriff. Dennoch entstand ein Schaden von ca. 100.000 Euro. Der 50-jährige Bewohner konnte sich unverletzt ins Freie retten. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell