Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisster Mann aus Streufdorf

Streufdorf (ots)

Der seit dem 18.06.2021 vermisste 73-jährige Mann aus Streufdorf wurde am 19.06.2021 in den Morgenstunden in einem Waldstück nahe seines Heimatortes leblos aufgefunden. Die Ermittlungen der Todesursache dauern an.

