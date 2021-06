Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 17.06.21 bis 19.06.21 von einem Grundstück in der Bergstraße ein dort abgestelltes Mountainbike der Marke Haibike. Es handelt sich hierbei um ein 27,5 Zoll Rad in der Farbe weiß/türkis.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell