Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Kaltennordheim (ots)

Am Freitag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr wurde ein am Schwimmbad abgeparktes Fahrzeug beim Ein-/Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

