Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitenter Ladendieb

Meiningen (ots)

Am Freitag kam es in einem Verbrauchermarkt in Meiningen zu einem Ladendiebstahl. Hierbei entwendete der männliche Täter Lebensmittel und flüchtete.t. Er wurde dann in unmittelbarer Nähe gestellt und leistete ggü. den eingesetzten Beamten Widerstand. Bei der Durchsuchung wurden kleinere Mengen Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

