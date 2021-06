Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradunfall

Oberhof (ots)

Am 19.06.2021 befuhr ein 30-Jähriger die Landstraße von Zella-Mehlis kommend in Richtung Oberhof mit seinem Motorrad. In einer Linkskurve kommt er zu Fall und kollidiert mit der Leitplanke. Der Fahrer wird hierbei leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden beträgt ca.5000 Euro.

