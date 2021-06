Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Am Freitag, dem 18.06.2021 wurde in den frühen Abendstunden ein 28-Jähriger bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Würzburger Straße festgestellt. Der Wert des Diebesgut betrug ca. 53 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Wohnanschrift entlassen.

