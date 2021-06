Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradunfall

Römhild (ots)

Am 19.06.2021 gegen 15:10 Uhr befuhr eine Gruppe von ortsunkundigen Motorradfahrern die L1132 von Zeilfeld in Richtung Waldhaus. In einer scharfen Rechtskurve verlor einer der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, rutschte über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben und blieb dort verletzt liegen. Der aus Unterfranken stammende 17-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. An seinem Kleinkraftrad entstand Totalschaden. Die Straße musste aufgrund der Bergung des Verunfallten sowie des anschließenden Einsatzes des Rettungshubschraubers kurzzeitig gesperrt werden.

