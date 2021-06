Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von amtlichen Kennzeichen

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom 17.06.2021 auf den 18.06.2021 wurden in der Ebenhardser Dorfstraße von einem Pkw Citroen beide Kennzeichentafeln entwendet. Das Fahrzeug stand in einer Nebenstraße am Fahrbahnrand. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Hildburghausen

