Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisster Mann aus Streufdorf aufgefunden

Hildburghausen (ots)

Der seit dem 18.06.2021 vermisste Joachim Kraußlach aus Streufdorf wurde am 19.06.2021 in den Morgenstunden in einem Waldstück nahe seinem Heimatort leblos aufgefunden.

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern derzeit an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell