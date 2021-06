Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallgeschädigter gesucht

Suhl (ots)

Bereits am 26.05.2021 befuhr eine Autofahrerin gegen 10:15 Uhr das Parkhaus "Am Lauterbogen" in Suhl. Als sie einparken wollte beschädigte sie einen neben ihr befindlichen PKW. Da der Halter des Fahrzeuges nicht vor Ort war, wartete die Dame einige Zeit, fertigte eine Notiz, die sie an der Windschutzscheibe hinterließ und fuhr danach zur Polizei, um den Unfall anzuzeigen. Bis zum heutigen Tag hat sich der Geschädigte nicht gemeldet und die Unfallverursacherin hat in der Aufregung kein Kennzeichen notiert. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen braunen Honda gehandelt haben, der durch den Unfall im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt wurde. Zeugen oder der Geschädigte melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Suhler Polizei.

