Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken am Steuer

Tiefenort (ots)

Zwei Kontaktbereichsbeamte kontrollierten Donnerstagvormittag einen 55-jährigen Ford-Fahrer in der Großen Amtsgasse in Tiefenort. Dabei stellten sie eine deutliche Alkoholfahne fest. Einen freiwilligen Vortest am Kontrollort lehnte der Mann ab, war jedoch mit dem Test am gerichtsverwertbaren Gerät in der Dienststelle einverstanden. Dieser zeigte einen Wert von 1,58 Promille. Daraufhin musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und anschließend seinen Führerschein an die Beamten übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell