Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wiesenbrand

Meiningen (ots)

Donnerstagmittag entfernten Arbeiter Unkraut auf einem Firmengrundstück in der Herpfer Straße in Meiningen-Dreißigacker. Dadurch geriet jedoch ein etwa 5 x 3 Meter großer Wiesenbereich in Brand. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell