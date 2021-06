Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall am Kreisverkehr

Hämbach (ots)

Ein 46-jähriger VW-Fahrer befuhr am späten Donnerstagnachmittag die Bundesstraße 62 von Merkers nach Bad Salzungen. In Hämbach musste er vor dem Kreisverkehr halten, weil der Verkehr so dicht war, dass ein Rückstau entstand. Dieses Bremsmanöver bemerkte der hinter ihm fahrende 39-jährige Opel-Fahrer zu spät und fuhr auf. An beiden Autos entstand Sachschaden, aber die Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell