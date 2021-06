Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeuge beobachtete Unfall

Bad Salzungen (ots)

Ein Autofahrer parkte am Donnerstag rückwärts aus einer Parklücke in der Straße "Entleich" in Bad Salzungen aus und beschädigte dabei einen neben ihm befindlichen PKW. Diesen Unfall beobachtete ein Zeuge, der den Fahrer daraufhin ansprach. Der war sich jedoch keiner Schuld bewusst und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Die Ermittlungen führten zu einem 80-jährigen Mann, der sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten muss.

