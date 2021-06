Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versehentlich einen Brand ausgelöst

Streufdorf (ots)

Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr löste eine Seniorin versehentlich einen Brand in ihrer Wohnung in der Straße "An den Neubauten" in Streufdorf aus. Laut ersten Angaben kam sie beim Vorbeilaufen an einen Drehschalter ihres Herdes. Danach kam eins zum anderen. Die auf dem Herd befindliche Kunststoffschüssel begann zu brennen. Die Dame geriet in Panik, stürzte und verletzte sich leicht. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Nachbarn konnten das Feuer schnell löschen und die Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgen. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell