Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Hildburghausen (ots)

Mittwochnachmittag entwendete ein 34-jähriger Mann Waren im Wert von ca. 25 Euro in einem Lebensmittelmarkt in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen. Nach dem Kassenbereich konnte er sofort gestellt und an die Polizei übergeben werden. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls war die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell