Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht schnell geklärt

Zella-Mehlis (ots)

Am Mittwoch gegen 10:45 Uhr kollidierte laut Angaben eines aufmerksamen Zeugen eine Sattelzugmaschine mit einem geparkten Fahrzeug auf einem großen Parkplatz in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle und hinterließ ein schrottreifes Auto. Durch die Angaben des Zeugen und der guten Ermittlungsarbeit der Polizeibeamten konnte der Unfallverursacher schnell überführt und zur Rechenschaft gezogen werden. Den 61-Jährigen Fahrer des Sattelzugs erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

