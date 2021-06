Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kia-Fahrer mit 1,63 Promille

Leimbach (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Mittwoch gegen 10:00 Uhr den Fahrer eines schwarzen KIA in der Straße "Am Bahnhof" in Leimbach. Im Rahmen der Kontrolle wurde mit dem 43-jährigen Mann ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,63 Promille ergab. Aufgrund des Wertes wurde der Fahrer zur Blutentnahme ins nächstgelegene Klinikum gebracht und ihm die Weiterfahrt untersagt.

