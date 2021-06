Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug während der Arbeitszeit beschädigt

Wernshausen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher zerkratze am Mittwoch in der Zeit von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr einen geparkten schwarzen BMW, der auf einem Supermarktparkplatz in Wernshausen geparkt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter der 03695-551 0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

