Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sonnenschirm geklaut

Bad Salzungen (ots)

Am 15.06.2021 gegen 23.15 Uhr wurde in der Clara-Zetkin-Straße in Bad Salzungen ein Sonnenschirm entwendet. Ein unbekannter Mann griff über den Zaun des Ausstellungsgeländes eines Möbelgeschäfts und entwendete einen weiß/beige-farbenen Sonnenschirm und flüchtete damit in das Wohngebiet der Clara-Zetkin-Straße. Personen, die zu diesem Diebstahl sachdienliche Hinweise geben können melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

