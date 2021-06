Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss gefahren

Tiefenort (ots)

Polizeibeamte der Einsatzunterstützung aus Suhl kontrollierten am 15.06.2021, 20.40 Uhr in der Straße "Zum weißen Stein" in Tiefenort einen PKW Opel. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-jährigem Opel-Fahrer verlief negativ. Ein freiwilliger Drogentest reagierte jedoch positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten noch ein Tütchen mit einer geringen Menge Betäubungsmittel. Das Tütchen wurde sichergestellt. Der 42-Jährige musste die Beamten in das Klinikum Bad Salzungen begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten untersagten zum Abschluss der Maßnahmen die Weiterfahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren ein. Außerdem wurde noch eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell