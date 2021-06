Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dringend Zeugen gesucht

Hildburghausen (ots)

Bereits am 09.06.2021 ereignete sich gegen 20:45 Uhr in der Waldstraße in Hildburghausen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines PKW Audi, näheres nicht bekannt, von einem Parkplatz auf die Waldstraße auf. Dabei beachtete er nicht den dort befindlichen vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Kleinkraftrades. In der Folge kam es zur Kollision. Dabei wurde der Mopedfahrer leicht verletzt. Am Kleinkraftrad entstand Totalschaden. Der Audi-Fahrer erkundigte sich kurz nach dem Befinden des Mopedfahrers und setzte seine Fahrt dann ungehindert fort. Der entstandene Sachschaden am PKW Audi ist nicht bekannt. Den Unfall könnten zwei Frauen, die nach dem Geschädigten schauten, gesehen haben. Die Polizei bittet diese Beiden, sich bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden. Sie werden dringend als Zeugen für die weiteren Ermittlungen benötigt.

