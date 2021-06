Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Hildburghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am 16.05.2021 gegen 7:55 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Römhilder Straße in Hildburghausen, wie der Fahrer eines Transporters augenscheinlich alkoholisiert war und gerade weitere Flaschen alkoholische Getränke gekauft hatte. In der Folge fuhr der Ford-Fahrer mit seinem Fahrzeug in Richtung Innenstadt. Die herbeigerufenen Beamten konnten das Fahrzeug und den Fahrer antreffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Eine Blutentnahme bei dem Fahrer wurde angeordnet. Weiterhin musste er das Fahrzeug stehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

